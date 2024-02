Behoud arbeidsmigranten is punt van aandacht voor vleessector

Het moet voor arbeidsmigranten aantrekkelijk blijven in Nederland te werken, vindt de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV). “Zonder deze mensen gaat het heel moeilijk worden”, zegt een woordvoerder van de belangenorganisatie. Hij reageert daarmee op een onderzoek van Intelligence Group, waaruit naar voren komt dat ons land snel minder aantrekkelijk wordt voor kennis- en arbeidsmigranten uit Europa.

“We herkennen op dit moment niet dat Nederland onaantrekkelijk is voor arbeidsmigranten”, zegt de woordvoerder. “Maar het is wel een punt van aandacht. We zien ook wel dat er een beweging gaande is en houden goed in de gaten wat dat betekent. Het is heel belangrijk dat ons land aantrekkelijk blijft voor arbeidsmigranten.”

In Nederlandse slachterijen werken volgens de COV zo’n 9000 internationale medewerkers. Arbeidsmigranten doen vaak wat eenvoudiger werk, waar lastig Nederlandse medewerkers voor te vinden zijn, aldus de organisatie, die deze groep medewerkers “onmisbaar” en “van bijzonder veel waarde” noemt.