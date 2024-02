Alle verzekeraars akkoord, woekerpolisdossier kan worden gesloten

Nu ook Achmea een schikking treft om schadeclaims af te kopen, kan het dossier over de woekerpolissen binnenkort eindelijk worden gesloten. Claimorganisaties hebben de afgelopen weken ook met verzekeraars Reaal en De Goudse een voorlopige regeling getroffen. Daarmee komt een einde aan jaren procederen.

Dat zegt voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl die de belangen behartigt van gedupeerden met een woekerpolis. “Ik verwacht dat binnen een jaar vrijwel alle aangesloten gedupeerden een compensatie hebben ontvangen, dan kan het boek dicht.” Reaal en De Goudse willen niet reageren.

Sinds 1993 werden in Nederland 7 miljoen woekerpolissen verkocht met een totale waarde van 100 miljard euro. In 2006 constateerde de Autoriteit Financiële Markten dat er veel mis was met de beleggingsverzekeringen. Ze bleken niet alleen te duur maar ook veel te ingewikkeld.

In totaal is er een kleine 5 miljard uitgekeerd aan gedupeerden. De Vereniging Woekerpolis.nl schat dat de totale schade zeker twintig keer zo hoog is, rond de 100 miljard. “Maar dat kan de verzekeringsbranche niet betalen. Dat geld is er niet.”

Achmea trof vrijdag een schikking, binnenkort volgt een soortgelijke regeling met Reaal en De Goudse, volgens Flipse. “Daarmee hebben we 96 procent van de markt afgedekt. De laatste 4 procent is in handen van enkele kleine verzekeraars.”

Flipse is tevreden met het resultaat. “Er is recht gedaan en het geduld van onze leden is beloond. De verzekeraars hebben ervoor gekozen om niet door te procederen, maar het dossier af te sluiten.”