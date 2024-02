Topvrouw BNG Bank stapt over naar De Nederlandsche Bank

Topvrouw Gita Salden van BNG Bank legt binnenkort haar functie neer om een overstap te maken naar De Nederlandsche Bank (DNB). Bij de centrale bank gaat zij zich bezighouden met het toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars.

Salden was sinds 2018 de hoogste leidinggevende van BNG Bank, die zich alleen op publieke organisaties zoals gemeenten, woningcorporaties of onderwijsinstellingen richt. Volgens president-commissaris Huub Arendse van BNG Bank is de kredietverstrekker onder haar leiding geprofessionaliseerd.

Bij DNB wordt Salden de opvolger van Else Bos, die in september vorig jaar haar vertrek aankondigde als directeur voor toezicht. DNB-president Klaas Knot zegt zich te verheugen op de komst van Salden, die op 1 juni aan haar nieuwe baan begint.

“Gita brengt een schat aan maatschappelijke en bestuurlijke ervaring mee. Haar brede kennis van de financiële sector, opgedaan bij BNG Bank en het ministerie van Financiën, zal een waardevolle bijdrage leveren aan het versterken van ons toezicht”, zegt Knot.

BNG Bank is bij het grote publiek redelijk onbekend doordat de bank zich exclusief richt op het publieke domein. Maar als wordt gekeken naar het balanstotaal gaat het om de op drie na grootste bank van Nederland.