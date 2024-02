Waarom in Bitcoin investeren aantrekkelijke kansen maar ook risico’s oplevert

De recente opwaartse trend van bitcoin, met de hoogste waarde sinds december 2021, werpt de vraag op waarom deze digitale valuta zo aantrekkelijk is voor investeerders. De laagdrempeligheid van de markt, mede mogelijk gemaakt door cryptocurrency platforms zoals Coinmerce, speelt hierin een belangrijke rol. Via deze platforms kunnen investeerders zelf eenvoudig transacties uitvoeren, zonder tussenkomst van een derde partij.

Recentelijke stijging

Een aantrekkelijk aspect van investeren in bitcoin is het potentieel hoge rendement. Tot december 2021 was er een opmerkelijke groei zichtbaar, en hoewel de markt zich sindsdien herstelt, blijft de trend positief voor investeerders wereldwijd. Recentelijk steeg de cryptomunt bijna 4 procent naar $49.477,75 (ongeveer €46.000), waarmee de waarde dit jaar al met 15,7 procent is gestegen. Deze indrukwekkende opwaartse trend markeert een positieve periode voor bitcoin, ondersteund door de introductie van nieuwe bitcoin-ETF’s.

Deze positieve ontwikkelingen worden verder aangewakkerd door het gunstige sentiment in Azië tijdens het nieuwjaarsvakantieseizoen. Experts van Fundstrat Global Advisors benadrukken de recente stijging en het potentieel voor verdere groei, terwijl ze wijzen op het recordniveau van ongeveer $69.000 in november 2021.

Toegankelijkheid voor breed publiek

Goed geïnformeerde beslissingen zijn essentieel bij het investeren in bitcoin, een dynamische valuta onderhevig aan de nieuwste technologische ontwikkelingen. Informatie over de cryptomunt is ruim voorhanden, waardoor investeerders weloverwogen keuzes kunnen maken. De mogelijkheid om met kleine bedragen te starten maakt bitcoin toegankelijk voor een breed publiek en biedt diversificatiemogelijkheden naast traditionele investeringen in aandelen en vastgoed.

Echter, het investeren in bitcoins kent ook nadelen. Het mijnproces verbruikt aanzienlijke hoeveelheden energie, wat milieukwesties met zich meebrengt. De recente verplaatsing van mijnbedrijven van China naar de VS benadrukt de uitdagingen en kosten verbonden aan dit proces.

Risico’s

Een ander risico is de volatiliteit van de bitcoin-koers, die sterk afhankelijk is van economische factoren, sentimenten en andere externe invloeden. Als gedecentraliseerde valuta, biedt bitcoin geen bescherming vanuit een overheidsstelsel, en de wet- en regelgeving voor cryptomunten staat nog in de kinderschoenen. Investeren in bitcoins blijft daarom altijd een risico.

2,1 miljoen Nederlanders beleggen

Ondanks deze risico’s groeit het bezit van cryptomunten gestaag, met 15 procent van de bevolking die nu investeert in bitcoins en soortgelijke valuta. Met 2,1 miljoen Nederlandse beleggers, voornamelijk mannen, jongeren en hogere inkomens, is het duidelijk dat de aantrekkingskracht van bitcoin blijft groeien, zelfs ondanks waarschuwingen van de overheid. Het behoud van een gebalanceerde benadering, met aandacht voor zowel kansen als risico’s, blijft essentieel bij het overwegen van investeringen in deze dynamische digitale valuta.