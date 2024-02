AEX koerst af op lager begin van belangrijke cijferweek

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een lager begin. Beleggers lijken het rustig aan te doen na het bereiken van een nieuwe recordstand van de Amsterdamse hoofdindex op vrijdag. Ook wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die later in de week naar buiten komen. Dat Amerikaanse bedrijf is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI).

De verwachtingen voor de resultaten van Nvidia zijn hooggespannen. Vorige week overtrof de beurswaarde van het concern al die van grote bedrijven als webwinkelconcern Amazon en Google-moeder Alphabet. Alleen Apple en Microsoft zijn nog meer waard dan Nvidia. In Amsterdam komt deze week onder meer chiptoeleverancier en AEX-fonds Besi met cijfers.

Beleggers kauwen daarnaast nog na op de sterker dan verwachte stijging van de Amerikaanse producentenprijzen, die vrijdag al voor koersdruk zorgde. De hogere prijzen die fabrikanten voor hun goederen rekenen, werken vaak met enige vertraging door in de consumentenprijzen waardoor de inflatie weer kan worden aangejaagd. Op Wall Street wordt overigens maandag niet gehandeld. De Amerikaanse markten blijven namelijk dicht voor Presidents’ Day.

De Aziatische beurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot een fractie in de min. Nintendo zakte bijna 6 procent. Het Japanse gamebedrijf zou volgens persbureau Bloomberg tegen uitgevers van games hebben gezegd dat de komst van de volgende generatie Switch-console tot de eerste maanden van 2025 wordt uitgesteld. De opvolger van de populaire spelcomputer Switch stond gepland om eind dit jaar te verschijnen.

De Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,8 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. In Shanghai, waar beleggers terugkeerden na de vakantieweek, klom de hoofdindex 1,4 procent. Bedrijven in de toeristische sector gingen omhoog. Volgens cijfers van de Chinese overheid zijn de consumentenuitgaven tijdens de nieuwjaarsvakantie van vorige week gestegen tot boven het niveau van voor de pandemie. Ook verwerkten beleggers het besluit van de Chinese centrale bank om de rente onveranderd te laten.

De euro was 1,0785 dollar waard, tegen 1,0772 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent goedkoper op 78,75 dollar. Brentolie daalde 0,8 procent in prijs tot 82,78 dollar per vat.