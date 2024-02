Beurskoers Nintendo onderuit na nieuws over uitstel Switch 2

De beurskoers van Nintendo is fors onderuitgegaan op de beurs in Tokio na het nieuws dat de lancering van de nieuwe Switch-spelcomputer mogelijk wordt uitgesteld tot volgend jaar. In Tokio doken de aandelen maandag tussentijds met bijna 9 procent omlaag. Aan het einde van de handelssessie was Nintendo bijna 6 procent minder waard.

Nintendo heeft het uitstel van de Switch 2 nog steeds niet officieel bevestigd. Maar verscheidene distributeurs hebben volgens financieel persbureau Bloomberg te horen gekregen dat ze de console op zijn vroegst in maart 2025 kunnen verwachten. De lancering stond gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar, nog voor de kerstperiode, waarin traditiegetrouw de meeste spelcomputers worden verkocht.

Nintendo boekte de afgelopen jaren veel succes met gameseries als The Legend of Zelda en Super Mario. Verwacht wordt dat de introductie van nieuwe versies van deze populaire series op zich zal laten wachten tot de Switch 2 op de markt is gebracht.

Nintendo bracht de Switch zeven jaar geleden op de markt. Er zijn sindsdien 139 miljoen exemplaren van verkocht. Nintendo-topman Shuntaro Furukawa wilde eerder deze maand bij de presentatie van de kwartaalcijfers niet ingaan op vragen over de nieuwe spelcomputer.