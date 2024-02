Krant: Air Canada moet reiziger compenseren na fout chatbot

De Canadese luchtvaartmaatschappij Air Canada moet een passagier zijn geld terugbetalen nadat een chatbot hem verkeerd had geïnformeerd. Dat heeft een Canadees geschilleninstituut bepaald, schrijft de Washington Post.

De passagier had met behulp van een chatbot een reis geboekt van British Columbia naar Ontario, om daar de begrafenis van zijn grootmoeder bij te wonen. De chatbot vertelde hem dat Air Canada korting geeft aan reizigers die door tragische omstandigheden een lastminutereis boeken. Hij zou een deel van de 600 dollar die hij betaalde terugkrijgen, als hij daarvoor binnen negentig dagen een aanvraag indiende.

De aanvraag van de man werd echter afgewezen. Air Canada stelde dat hij de aanvraag voor zijn vlucht had moeten indienen. Dat de chatbot hem hierover verkeerd informeerde, veranderde daar niets aan, volgens Air Canada. De chatbot was “een aparte juridische entiteit die verantwoordelijk is voor zijn eigen acties”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Het Civil Resolution Tribunal, een Canadese overheidsinstantie waar particulieren met hun klachten terechtkunnen, was het hier niet mee eens. Air Canada is volgens de uitspraak verantwoordelijk voor alle informatie op zijn website “of die nu afkomstig is van een webpagina of een chatbot”. De luchtvaartmaatschappij moet de man nu zijn volledige reissom terugbetalen.