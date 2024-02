Koepel: een op vier pakken sigaretten illegaal of uit buitenland

Sigaretten en andere tabaksproducten worden vaker illegaal of in het buitenland gekocht, stelt de brancheorganisatie van tabaksfabrikanten VSK na een studie van marktonderzoeker WSPM. Over een op de vier pakken sigaretten die in Nederland wordt gerookt zijn in het laatste kwartaal van vorig jaar geen accijns of btw betaald in Nederland. Volgens de onderzoekers loopt Nederland hierdoor jaarlijks zo’n 1,4 miljard aan belastinginkomsten mis.

Omdat tabak steeds duurder wordt, zoeken mensen vaker naar manieren om voor minder geld te kunnen roken, aldus de koepel. Onder de toonbank van veel supermarkten, via Snapchat en Telegram en met busreizen naar het buitenland kunnen mensen uit Nederland soms voor de helft minder geld aan tabaksproducten komen. “Vanaf april kost een pakje sigaretten hier zo’n 13 euro. Hetzelfde pakje koop je voor 6,50 euro in Luxemburg”, vergelijkt Jan Hein Sträter van VSK.

Afgelopen kwartaal werd 25,6 procent van alle gerookte sigaretten in Nederland niet of niet legaal in ons land gekocht. In het tweede kwartaal van vorig jaar was dit nog 17,8 procent. De brancheorganisatie ziet volgens Sträter steeds vaker dat tientallen tot honderden pakken tegelijk in Nederland komen.

In Nijmegen, Alphen aan den Rijn en Schiedam is de illegale handel volgens de onderzoekers het meest extreem. Zo’n vier op de tien sigaretten en andere tabaksproducten uit die steden komt oorspronkelijk uit het buitenland of wordt illegaal geproduceerd.