Obvion mag woning echtpaar verkopen om verzwegen kamerverhuur

Hypotheekverschaffer Obvion mag de woning van een echtpaar in Arnhem in het openbaar verkopen omdat er zonder toestemming kamers worden verhuurd, heeft het hof Arnhem-Leeuwarden bepaald. Het echtpaar vond dat Obvion “geen redelijk belang” heeft bij openbare verkoop, omdat zij hun hypotheek betaalden en Obvion volgens hen geen last heeft van de kamerverhuur.

Maar volgens de hypotheekvoorwaarden mag alleen verhuurd worden als de hypotheekverstrekker daar toestemming voor geeft. Het echtpaar heeft die toestemming niet gevraagd en dus ook niet gekregen.

Volgens de rechter heeft Obvion duidelijk gemaakt waarom zij dit niet toestaat. Er gelden andere voorwaarden, bijvoorbeeld op het vlak van de inkomenstoets. Ook gelden er andere rentetarieven in geval van een hypotheeklening voor een woning waarin wel kamers mogen worden verhuurd.

Het hof stelt ook dat duidelijk is geworden dat het echtpaar de hypotheek maandelijks niet kan betalen als de huurinkomsten wegvallen. Daarbij heeft het echtpaar Obvion onvoldoende op de hoogte gehouden over hun financiële toestand. “Obvion heeft het echtpaar tijdig gewaarschuwd en heeft hun een redelijke termijn gegund om alsnog hun verplichtingen na te komen”, aldus de rechter.