Onrust in wereld en zwakke economie raken overslag haven Rotterdam

De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar met ruim 6 procent gedaald als gevolg van geopolitieke spanningen, lage economische groei en hoge inflatie. De laatste tijd varen veel schepen vanuit Azië niet meer door de Rode Zee en het Suezkanaal door aanvallen van Houthi-rebellen, waardoor ze moeten omvaren. Schepen komen hierdoor later aan in de haven van Rotterdam.

Er werden vorig jaar onder meer beduidend minder kolen en containers verwerkt, maakte het Havenbedrijf Rotterdam dinsdag bekend. De overslag van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), agribulk en ijzererts nam wel toe. In totaal werd voor 438,8 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de haven, waar dat in 2022 nog 467,4 miljoen ton was.

De haven verwerkte bijna 7 procent minder containers dan een jaar eerder. De containeroverslag is heel beweeglijk gebleken door de coronaperiode en geopolitieke ontwikkelingen, licht het havenbedrijf toe. In 2022 werd al een daling ingezet en vorig jaar zette die door. De belangrijkste redenen voor de afgenomen containeroverslag zijn de lagere consumptie, lagere productie in Europa en het wegvallen van volumes van en naar Rusland door sancties.

De impact van de situatie in de Rode Zee op de totale overslag in Rotterdam zou waarschijnlijk beperkt zijn, zei het havenbedrijf eind december nog. De verwachting was toen wel dat de overslagcijfers hierdoor zo’n 1,25 miljoen ton lager zouden uitvallen, doordat de vertraging de overslag rondom de jaarwisseling beïnvloedde. Dat zou dan wel weer ten gunste komen van de cijfers van 2024. De schepen zouden naar verwachting namelijk wel naar hun bestemming doorvaren.

“Het jaar 2023 kenmerkte zich door voortdurende geopolitieke onrust, lage economische groei als gevolg van hogere rentes en haperende wereldhandel”, zegt topman Boudewijn Siemons. “Dit heeft een logisch effect gehad op de overslag in de Rotterdamse haven.”

Wel steeg de aanvoer van lng, omdat Europa veel vloeibaar gemaakt aardgas blijft importeren als vervanging van Russisch gas via leidingen. Ook werd 50 procent meer mais geïmporteerd, omdat boeren in Europa vorig jaar kampten met misoogsten door droogte en overstromingen. De overslag van kolen nam met ongeveer een vijfde af, met name door de lage vraag naar kolen voor stroomproductie. In 2022 steeg de vraag naar kolen nog sterk door zorgen om de energiezekerheid en sterk stijgende gasprijzen.