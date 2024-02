AEX opnieuw licht omlaag, chipbedrijven bij dalers

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag opnieuw licht omlaag. Beleggers namen opnieuw wat winst na het bereiken van een nieuwe recordstand van de AEX vorige week. Ook wachten ze op de resultaten van twee grote Amerikaanse winkelbedrijven. Op Wall Street, waar beleggers terugkeren na een lang weekend, komen supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot later op de dag met cijfers. Die resultaten geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consumenten.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent lager op 854,15 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 891,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren 0,1 procent. Parijs won 0,1 procent.

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML behoorden tot de dalers in de AEX, met minnen tot 1 procent. In de chipsector wordt vooral uitgekeken naar de resultaten van Nvidia, die woensdag op het programma staan. Dat Amerikaanse bedrijf is momenteel de belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor kunstmatige intelligentie (AI).