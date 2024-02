EU-landen alsnog tegen wet bestrijden misstanden in productieketen

De Europese lidstaten zijn onverwacht alsnog tegen EU-afspraken die bedrijven verplicht dat zij hun hele productieketen op termijn vrijwaren van misstanden zoals kinderarbeid of milieuvervuiling. In december waren zowel onderhandelaars van de Europese landen als het Europees Parlement wel akkoord met het voorstel dat bedrijven verplicht om hun productieketen in kaart te brengen en misstanden op te lossen. Bij een stemming onder EU-ambassadeurs, bedoeld om al gemaakte voorlopige afspraken te bekrachtigen, liep het in de laatste fase mis.

Verschillende grote landen, waaronder Frankrijk, Italië en Duitsland, konden volgens ingewijden opeens niet meer achter de afspraken staan. Zij wilden hun nationale bedrijven armslag geven te produceren zoals die dat willen. Door deze weerstand was er onverwacht geen meerderheid bij de stemming.

Lara Wolters (PvdA), die namens het Europees Parlement over de afspraken heeft onderhandeld, is woedend. “We zien Europese regeringen die wel grote woorden spreken over Europese normen en waarden. Maar als het aankomt op veranderingen die echt wat betekenen voor mensen en de natuur, dan geven ze niet thuis. Voor hen geldt nog steeds ons Europees recht op welvaart ten koste mag gaan van die van anderen. Die houding is niet meer van deze tijd”, zegt Wolters.

Hoe het nu verder moet weet niemand. België, dit halfjaar voorzitter van de EU-lidstaten, geeft nog niet op en probeert een uitweg te vinden. “We moeten de stand van zaken bekijken en zien of we tegemoet kunnen komen aan de zorgen van de lidstaten, in samenwerking met het Europees Parlement”, schrijven de Belgische onderhandelaars op X.