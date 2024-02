Rockwool Roermond dringt CO2 uitstoot met meer dan de helft terug

Steenwolfabriek Rockwool in Roermond wil de CO2-uitstoot met meer dan de helft terugdringen. De maker van isolatiemateriaal gaat daartoe twee productielijnen in het smeltproces elektrificeren.

Daarmee wordt de CO2-uitstoot op deze lijnen met 80 procent verminderd, liet Rockwool woensdag weten. En dat leidt volgens een woordvoerder van het bedrijf tot de afname van meer dan de helft van de totale uitstoot van CO2 door de fabriek. In 2022 stootte Rockwool volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) bijna 135.000 ton CO2 uit.

De elektrificatie moet tussen 2025 en 2027 rond zijn. De technische werkzaamheden hiervoor zijn al gaande, aldus het bedrijf. De fabriek besloot enkele jaren geleden de netaansluitingscapaciteit uit te breiden. Rockwool heeft zich ten doel gesteld om in 2050 nul uitstoot te hebben.

Dat geldt naast de uitstoot van CO2 ook voor ammoniak-emissies, aldus de woordvoerder. “Daar werken we aan”, zei hij. “De vermindering van CO2 is al een grote stap in die richting. De andere emissies komen ook nog aan de beurt.” Hoe en op welke termijn kon hij nog niet zeggen.

Rockwool staat op nummer één in de top tien van grootste ammoniak-uitstoters in Nederland. In 2019 bedroeg die uitstoot volgens een bericht twee jaar geleden aan de Tweede Kamer door minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof bijna 260.000 kilo.

Bij Rockwool werken zo’n 1200 medewerkers. Het bedrijf is één van de grotere werkgevers van Midden-Limburg. De producten uit Roermond worden voornamelijk toegepast in de bouw in de Benelux.