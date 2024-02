PAS-melders volgens LTO niet geholpen met uitstel

LTO Nederland, de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders, is niet gerustgesteld door de uitspraak van de Raad van State dat provincies voorlopig niet hoeven op te treden tegen zogenoemde PAS-melders. De onzekerheid voor deze bedrijven is daarmee nog steeds niet weggenomen, reageert LTO.

PAS-melders zijn boeren en tuinders die niet over een vergunning beschikken voor hun stikstofuitstoot. Toen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog van kracht was, hoefden zij vanwege hun geringe uitstoot slechts een melding te doen. De Raad van State oordeelde in 2019 dat deze bedrijven formeel in overtreding zijn. In een nieuwe uitspraak stelt de Raad van State nu dat provincies tot 2025 kunnen afzien van handhaving.

Dat betekent alleen maar uitstel, stelt LTO. “De overheid moet zich daarom op alle mogelijke manieren inspannen om deze bedrijven zo snel mogelijk zicht op legalisatie te geven. Daar is de overheid bovendien wettelijk toe verplicht.”

De zaken waarin de Raad van State woensdag uitspraak deed, waren aangespannen door milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. LTO zal zich blijven verzetten tegen handhavingsverzoeken tegen PAS-melders, laat een woordvoerder weten: “Dat activistische organisaties beleid aan de kaak willen stellen over de rug van boerengezinnen die buiten hun schuld om in deze situatie zitten, is zeer kwalijk.”