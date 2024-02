Zuckerberg sprak met Japanse premier over risico’s AI

Topman Mark Zuckerberg van Facebook-moederbedrijf Meta Platforms heeft in Japan een ontmoeting gehad met premier Fumio Kishida om te praten over de risico’s rond kunstmatige intelligentie (AI). Zuckerberg is momenteel bezig met een tour door Azië, met bezoeken aan ook Zuid-Korea en India.

Volgens een woordvoerder van de Japanse regering spraken Zuckerberg en Kishida over een groot aantal onderwerpen, waaronder dus de ontwikkelingen op het gebied van AI en de risico’s van die technologie. Zuckerberg verklaarde tegen Japanse media een “goed en productief” gesprek te hebben gehad over AI en de toekomst van technologie.

Onlangs ondertekende Meta nog een samenwerkingsovereenkomst met andere grote techbedrijven waaronder Google, Microsoft, TikTok en ChatGPT-moeder OpenAI om misleiding door middel van AI bij verkiezingen tegen te gaan. Daarbij wordt bijvoorbeeld ingezet op technologie om AI-misleiding op te sporen en aan te pakken en moet het publiek meer gewaarschuwd worden voor nepnieuws door kunstmatige intelligentie.

Zuckerberg praat woensdag met de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol. Donderdag gaat de Meta-topman naar India.