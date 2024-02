Bodemonderzoeker Fugro blijft goede zaken doen met offshore wind

Bodemonderzoeker Fugro blijft goede zaken doen met werkzaamheden voor de bouw van windparken op zee. Het beursgenoteerde bedrijf uit Leidschendam zag mede daardoor de omzet vorig jaar flink toenemen.

De totale omzet steeg met 27,5 procent tot 2,2 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Bij offshore windparken ging de omzet van Fugro met liefst 55 procent omhoog door de grote vraag van klanten naar de diensten van het bedrijf.

Maar de onderneming levert ook meer werkzaamheden aan olie- en gasbedrijven, want daar zag Fugro de vraag met 37 procent toenemen. Door de oorlog in Oekraïne zijn veel landen aan het investeren in meer eigen olie- en gaswinning. Bij de tak voor infrastructuur was echter wel een daling van de inkomsten voor Fugro te zien.

Het orderboek van Fugro voor de komende twaalf maanden staat op bijna 1,5 miljard euro. De onderneming rekent voor dit jaar op verdere groei. Daarnaast gaat Fugro voor het eerst in tien jaar weer dividend uitkeren, namelijk 40 cent per aandeel.