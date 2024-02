Brouwer achter Jupiler en Corona verkoopt minder in VS en Europa

Bierbrouwer AB InBev heeft vorig jaar minder bier verkocht, maar boekte dankzij hogere prijzen en de verkoop van luxere biertjes wel een hogere omzet. Het bedrijf achter biermerken als Jupiler, Stella Artois, Corona en Budweiser verkocht met name in Europa en de Verenigde Staten minder. Op die laatste markt kampte het bedrijf met boycotacties na een samenwerking met een transgender influencer.

De opbrengsten stegen in 2023 met net geen 8 procent tot 59,3 miljard dollar, terwijl de hoeveelheid verkocht bier met 1,7 procent afnam. In groeimarkten kochten mensen nog wel meer bier van het concern met hoofdkantoor in Leuven, maar een daling in de gevestigde Europese en Amerikaanse markten deed dat teniet.

In de Verenigde Staten had het bedrijf te maken met conservatieve opiniemakers, artiesten en politici die boos werden toen een filmpje verscheen waarin de transgender vrouw Dylan Mulvaney een gepersonaliseerd blikje van het merk Bud Light liet zien. Het leidde tot een boycot door deze groep. Toen het merk de samenwerking met Mulvaney stopte en zich in een reactie niet duidelijk uitsprak tegen transfobie, lieten juist haar medestanders Bud Light vallen.

Buiten de VS had die controverse amper invloed. Op belangrijke groeimarkten als Zuid-Afrika, Mexico en Brazilië verkocht het bedrijf meer premiumbiermerken. Daarbij groeide met name Corona hard.

Het leverde AB InBev een 7 procent hoger aangepast bedrijfsresultaat op. De onderliggende nettowinst kwam uit op 6,1 miljard dollar, een lichte daling in vergelijking met het voorgaande jaar.