Cijfers verzekeraars ASR en NN centraal op drukke beursdag

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar ASR en NN Group. De beide verzekeraars hebben hun resultaten flink opgevoerd, ondanks de grote schikkingen die ze recent hebben getroffen met claimorganisaties om van de woekerpolisaffaire af te zijn. ASR profiteerde van de overname van de verzekeringsactiviteiten van Aegon Nederland en boekte weer winst in 2023, na een verlies een jaar eerder. NN Group zag de jaarwinst wel dalen, maar liet in de tweede helft van het jaar een sterke verbetering zien.

Ook Air France-KLM opende de boeken. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie boekte in 2023 een recordwinst van 934 miljoen euro dankzij het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. Het laatste kwartaal van vorig jaar daarentegen was wel verlieslatend. Onder meer de oorlog in Gaza, maar ook het slechte weer rond Schiphol drukten op het resultaat. Air France-KLM verwacht dat die verstoringen in ieder geval nog in het eerste kwartaal van invloed zullen zijn op de resultaten.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin van de drukke beursdag. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een verdeeld beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot 0,1 procent lager. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,4 en 1,7 procent.

UMG kwam ook met cijfers. Het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake, liet daarbij weten de kosten te verlagen door te snijden in het personeelsbestand. Hoeveel banen er zullen verdwijnen maakte het concern niet bekend. Wereldwijd werken er ruim 9000 mensen bij UMG.

ABN AMRO kondigde een samenwerking aan met Buckaroo. De betaaldienstverlener zal daarbij het winkeliersbetalingsverkeer voor de bank gaan verzorgen.

Maritiem dienstverlener SBM Offshore en bodemonderzoeker Fugro kwamen ook met resultaten. SBM Offshore wist in 2023 de eigen omzetverwachting te overtreffen. Volgens topman Bruno Chabas, die in april vertrekt als hoogste baas, heeft het bedrijf vorig jaar recordresultaten geleverd. Ook gaat het bedrijf voor 65 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Fugro zag de omzet en het resultaat stijgen in het vierde kwartaal. Het bedrijf keert daarnaast voor het eerst in jaren weer dividend uit. Voor dit jaar rekent Fugro op een verdere groei van de omzet.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0843 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 78,50 dollar. Brentolie daalde een fractie in prijs tot 83,65 dollar per vat.