Kranten: EK zorgt voor kleine boost kwakkelende Duitse economie

Het Europees kampioenschap voetbal dat dit jaar in Duitsland wordt gehouden geeft waarschijnlijk een beperkte boost aan de kwakkelende Duitse economie. Volgens onderzoeksinstituut IWH uit Halle, waarover verschillende Duitse kranten zaterdag schrijven, kan de toerismesector bij de oosterburen zo’n 250 miljoen euro aan extra inkomsten tegemoet zien dankzij het toernooi.

Econoom Oliver Holtemöller van IWH zei dat hij een “kleine economische plus” voor Duitsland verwacht. “Een grote economische impuls valt hier echter niet van te verwachten”, aldus de kenner. “Afhankelijk van hoe het toernooi verloopt, zou een positievere sociale stemming, geïnspireerd door sportief succes, een plus zijn voor de economie, die momenteel lijdt onder een nogal negatieve stemming.”

Duitsland, de grootste economie van de eurozone en de belangrijkste handelspartner van Nederland, kampt al langer met een economische neergang. De export is ingezakt door zwakkere handel met belangrijke landen zoals China. Voorlopig lijken de problemen nog niet voorbij. De Duitse regering rekent voor dit jaar op slechts 0,2 procent groei van de economie.

Er wordt verwacht dat zo’n 650.000 buitenlandse fans dit jaar het EK in Duitsland zullen bijwonen. Voor het Nederlands elftal begint het EK op 16 juni met een wedstrijd in Hamburg tegen Polen, Wales, Finland of Estland, landen die in maart in de play-offs strijden om een ticket. De andere groepsduels zijn tegen Frankrijk in Leipzig (21 juni) en tegen Oostenrijk in Berlijn (25 juni).