Nederlanders tanken volgens cijfers RTL Z steeds meer benzine

Nederlanders tanken steeds meer benzine ondanks de hoge brandstofprijzen en opkomst van elektrische auto’s. Dat heeft RTL Z uitgezocht. De zender gebruikte daarvoor gegevens van het ministerie van Financiën over de accijnsinkomsten en sloeg zelf aan het rekenen.

Vorig jaar werd er volgens RTL Z 5,99 miljard liter benzine getankt. Dat betekent dat Nederland de dip die werd veroorzaakt door de coronapandemie inmiddels te boven is. Het was namelijk ruim 180 miljoen liter meer dan in 2019, het laatste jaar voor de virusuitbraak.

De cijfers van RTL Z wijzen uit dat het dieselverbruik in Nederland wel omlaag is gegaan. Voor deze brandstof nam het aantal getankte liters tussen 2019 en 2023 juist met 13 procent af.

In verkoopcijfers van autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging is al langer te zien dat de dieselauto niet meer zo populair is. Dat heeft niet alleen te maken met bijvoorbeeld de imagoschade van rijden op diesel na het zogeheten sjoemelsoftwareschandaal, ook is de prijs van diesel flink omhoog gegaan.

Rijden op benzine is nog wel erg gewild. Zakelijke rijders stappen zelfs steeds vaker over van een volledige elektrische auto naar een hybride of benzineauto om de hoge kosten, stelden leasemaatschappijen vrijdag nog. Nieuwe elektrische auto’s blijven namelijk relatief duur.

Ook particulieren dreigen af te haken als het gaat om elektrisch rijden, omdat een aantal voordeelregelingen voor elektrische auto’s komen te vervallen. Zo worden deze auto’s in 2026 niet meer vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, waardoor de maandelijkse kosten mogelijk fors omhoog gaan.

Van alle nieuwe personenwagens die vorig jaar op kenteken werden gezet, was 1,1 procent een diesel. Benzinewagens waren volgens de autobranche goed voor dik 30 procent van de markt, ruim 37 procent betrof een hybride voertuig en bijna 31 procent was elektrisch.