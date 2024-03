Economie hoog op agenda bij Volkscongres China

De staat van de Chinese economie zal hoog op de agenda staan bij de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres van de Chinese Communistische Partij (CCP), die dinsdag begint. Duizenden afgevaardigden van de CCP komen dan in Beijing bijeen voor die jaarlijkse vergadering.

Volgens een woordvoerder van de CCP zijn economische onderwerpen van “grote zorg” voor de afgevaardigden. Het gaat dan onder meer om de werkgelegenheid voor jonge mensen onder wie net afgestudeerden. De jeugdwerkloosheid in China is hoog en het Chinese statistiekbureau is gestopt met het publiceren van cijfers omdat die politiek te gevoelig zouden zijn.

Maar China, ’s werelds grootste exporteur, kampt ook met zwakte van de binnenlandse economie en een afkoelende wereldeconomie. In 2023 groeide de tweede economie van de wereld met 5,2 procent, wat de zwakste groei in decennia is. Het land heeft onder meer te maken met problemen in de omvangrijke vastgoedsector.

Volgens de CCP-woordvoerder zijn de economische fundamenten echter wel sterk en heeft China weerbaarheid getoond tegen “externe schokken en interne moeilijkheden”. De omstandigheden voor ontwikkeling op hoog niveau van China blijven ook gunstig, aldus de zegsman.