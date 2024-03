NS-topman hoopt op politieke oplossing tegen duurdere prijzen

President-directeur Wouter Koolmees van de Nederlandse Spoorwegen (NS) hoopt met de politiek tot een oplossing te komen om een forse stijging van de prijzen voor tickets en abonnementen volgend jaar te voorkomen. Dat heeft Koolmees zondag gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. Hij is dinsdag in de Tweede Kamer voor een hoorzitting.

Vorige week werd namelijk bekend dat de NS overweegt de prijzen van treinkaartjes en abonnementen in 2025 fors te verhogen, mogelijk met meer dan 10 procent. Dat leidde tot stevige kritiek vanuit politiek Den Haag. Het demissionaire kabinet maakte in oktober bekend 120 miljoen euro vrij te maken om een tariefstijging bij de NS te voorkomen. Die dekking was echter voor één jaar. Koolmees wil daarom in de Kamer gaan pleiten voor een structurele dekking.

“Ja, het is zo dat de trein duur is. De trein moet wel betaalbaar blijven. Ik ga daarom zeggen in welke situatie we zitten. Ik ben het eens met het doel om de prijzen betaalbaar te houden. Ik hoop met de politiek een oplossing te bereiken”, aldus Koolmees in Buitenhof.