Nederland verdient meer aan landbouwexport om hogere exportwaarde

Nederland verdiende vorig jaar meer aan de export van landbouwproducten, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Wageningen University & Research (WUR). Ze schatten dat de Nederlandse economie 50,4 miljard euro verdiende aan de uitvoer van bijvoorbeeld groenten en fruit, 4 procent meer dan in 2022. Dat komt doordat Nederland afgelopen jaar voor meer geld aan landbouwproducten exporteerde.

Vorig jaar voerde Nederland voor 123,8 miljard euro aan landbouwproducten uit, aldus de onderzoekers. Dat is een stijging van 1,6 procent vergeleken met een jaar eerder, toen de exportwaarde ook al was opgelopen. De hogere waarde is te danken aan prijsstijgingen. De kosten voor bijvoorbeeld grondstoffen, aardgas en veevoer zijn gestegen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne twee jaar geleden en die hogere kosten zijn doorberekend bij het uitvoeren.

Wel zijn de prijzen volgens de onderzoekers in de loop van het jaar minder hard opgelopen en werden sommige producten juist goedkoper. De hoeveelheid geëxporteerde producten daalde vorig jaar.

De economie profiteerde vooral van de export van producten die uit Nederland komen, namelijk 45,7 miljard euro. De overige 4,7 miljard euro verdiende ons land aan het exporteren van producten die oorspronkelijk uit het buitenland komen.

De export van vlees nam vorig jaar iets toe naar 11,2 miljard euro, 2 procent meer dan in 2022. Vlees is op zuivel, eieren en bloemen en planten na het grootste exportproduct. Ook de exportwaarde van groenten (12 procent) en fruit (11 procent) lag hoger.