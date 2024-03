ING komt met creditcard met hoekige inkeping voor slechtzienden

Klanten van ING kunnen vanaf maandag een creditcard krijgen met een hoekige inkeping aan de zijkant, meldt de bank. Die pas moet het voor slechtzienden makkelijker maken om te bankieren, omdat ze met de inkeping beter kunnen voelen welke pas de creditcard is. Naar eigen zeggen is ING de eerste bank in Nederland die zo’n pas aanbiedt.

Klanten van ING krijgen de nieuwe pas als ze een nieuwe creditcard aanvragen. De rest van de klanten met een creditcard ontvangt komende tijd ook zo’n pas. Daar hoeven zij volgens de bank niks voor te doen. De pas komt van betaalkaartbedrijf Mastercard.

ING kwam vier jaar geleden al met betaalpassen die een ronde inkeping hebben om slechtzienden te helpen. De inkeping in creditcards heeft dus een iets andere vorm. “Door de nieuwe inkeping is snel duidelijk wat het goede pasje is en hoe hij bij een pin- of betaalautomaat gebruikt moet worden”, zegt projectleider Monique Verboeket van de Oogvereniging.