Beursweek met rentebesluit ECB en Fed-voorzitter in Congres

De aandacht van beleggers gaat deze week onder meer uit naar een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB opnieuw de rente in de eurozone onveranderd laten. Verder verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve in het Congres om uitleg te geven over het monetair beleid.

De ECB komt donderdag met een rentebesluit, gevolgd door een toelichting van voorzitter Christine Lagarde. In januari handhaafde de centrale bank voor de derde keer op rij de rente op het huidige hoge niveau. Binnen de ECB wordt nu druk gedebatteerd over wanneer de centrale bank de rente weer kan gaan verlagen. Mogelijk zou in juni de eerste verlaging kunnen komen. Lagarde heeft gezegd het waarschijnlijk te achten dat de rente deze zomer zal worden verlaagd. Haar toelichting zal dan ook nauwlettend worden gevolgd voor aanwijzingen over wanneer die stap gezet kan worden.

Bij de Fed wordt eveneens gediscussieerd over wanneer de rente in de Verenigde Staten verlaagd kan gaan worden. Powell heeft gezegd geen haast te hebben met een verlaging. Naar verwachting zal de Fed-president dit standpunt in het Congres herhalen. Ook de Fed zou in juni kunnen beginnen met het verlagen van de rente.

Vrijdag komt ook nog het banenrapport van de Amerikaanse overheid over februari naar buiten dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de centrale bank. Op woensdag wordt verder het zogenaamde Beige Book gepubliceerd door de Fed dat inzage geeft in de stand van de Amerikaanse economie.

Aan het bedrijvenfront is het in Amsterdam een stuk rustiger met jaar- en kwartaalresultaten. Het cijferseizoen is grotendeels achter de rug op het Damrak. Er komen nog cijfers van industriebedrijf TKH Group, logistiek vastgoedfonds CTP en de producent van statiegeldmachines Envipco. ING publiceert ook zijn jaarverslag.

Uit het buitenland staan nog cijfers op de rol van onder meer het Duitse chemie- en farmacieconcern Bayer, luchtvaartgroep Lufthansa en de Amerikaanse warenhuisketen Nordstrom.

De Amsterdamse AEX-index is vrijdag met een winst van 0,7 procent op 854,10 punten gesloten. Daarmee was sprake van een positief begin van de nieuwe beursmaand maart op Beursplein 5. Ook op Wall Street lieten de hoofdgraadmeters plussen zien, met nieuwe recordstanden voor de brede S&P 500 en de technologiebeurs Nasdaq.