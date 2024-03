Italiaanse krant: Lufthansa ziet mogelijk af van aankoop ITA

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa is er klaar voor om de aankoop van een belang in de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA te staken. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica komt dat door strenge eisen van de Europese Unie ten aanzien van de deal. De Europese Commissie opende vorige maand nog een onderzoek naar de overname, omdat die de concurrentie lijkt te schaden.

Een anonieme hoge ambtenaar van de Italiaanse regering heeft de krant verteld dat Lufthansa kritisch is over de kosten voor het nemen van maatregelen om aan de eisen van de EU te voldoen. Als die hoger zijn dan de voordelen van de deal, zou het Duitse luchtvaartbedrijf af willen zien van de overname, schrijft La Repubblica.

De overname gaat om een investering van 325 miljoen euro waarmee Lufthansa in eerste instantie 41 procent van ITA in handen zou krijgen. Het Duitse luchtvaartconcern heeft daarnaast een optie om op een later moment de rest van ITA in te lijven.

Maar Brussel heeft kritiek op de deal. Uit een eerste concurrentieonderzoek van de Europese Commissie kwam al naar voren “dat de transactie de concurrentie zou kunnen beperken op verschillende korte- en langeafstandsroutes van en naar Italië”. Het gaat dan onder meer om vluchten tussen Italië en Midden-Europa, waar Lufthansa en ITA nu nog vaak elkaars concurrenten zijn.

De Europese Commissie heeft tot 6 juni de tijd om te beslissen of ze de deal blokkeert of goedkeurt, al dan niet onder voorwaarden.