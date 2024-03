Uber Eats begint met robotbezorgdienst in Tokio

Uber Eats laat vanaf deze week in Tokio maaltijden bezorgen door robots. De robots zijn ontwikkeld in samenwerking met het Japanse techbedrijf Mitsubishi en zullen in eerste instantie alleen gebruikt worden bij bestellingen in een beperkt aantal restaurants in het drukke zakendistrict Nihonbashi.

De doosachtige robots van Uber Eats hebben vierkante koplampen als ogen en zijn aan de zijkant voorzien van drie wielen om over stoepranden te navigeren. Met behulp van sensoren stippelen ze hun route uit en weten ze voetgangers en andere obstakels te ontwijken. De robots kunnen een snelheid bereiken van maximaal 5,4 kilometer per uur.

Na een succesvol verlopen experiment met robotbezorging in Los Angeles, hoopt Uber Eats de nieuwe service uiteindelijk op grotere schaal in Japan uit te rollen. Het land heeft vorig jaar de verkeerswetgeving veranderd om bezorgrobots toe te staan op de openbare weg. Uber Eats hoopt de dienst straks ook te kunnen gebruiken in minder dichtbevolkte gebieden. Japan heeft een vergrijzende, slinkende bevolking, met een tekort aan arbeidskrachten.