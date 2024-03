Bodemonderzoeker Fugro sleept miljoenencontract in Indonesië binnen

Bodemonderzoeker Fugro heeft een groot contract binnengesleept voor het uitvoeren van zeebodemonderzoek in Indonesië. Het Nederlandse bedrijf gaat voor het Japanse INPEX Masela de zeebodem in de buurt van Indonesië in kaart brengen, voor de aanleg van onder andere onderzeese pijpleidingen en de bouw van productieplatforms op zee.

Met behulp van een robotduikboot en een zeebodemboor gaat Fugro naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar aan de slag. De waarde van het contract is geheim, maar volgens een woordvoerder van Fugro gaat het “zeker om tientallen miljoenen euro’s”.

Het contract dat Fugro heeft gekregen is onderdeel van een groot project van INPEX waarmee vloeibaar gemaakt aardgas (lng) gewonnen moet worden. Het project moet 9,5 miljoen ton lng opleveren, gelijk aan 10 procent van de lng-behoefte van Japan.

Het in Leidschendam gevestigde Fugro is met ongeveer 11.000 werknemers wereldwijd actief in 55 landen. Het bedrijf voert zowel bodemonderzoek uit op zee als op het vasteland. Vorig jaar zette het bedrijf 2,2 miljard euro om.