Aandacht belegger gaat komende week uit naar resultaten Basic-Fit

Beleggers hebben komende beursweek weer aandacht voor de jaarresultaten van verschillende bedrijven. Op het Damrak komen sportschoolketen Basic-Fit en biotechnoloog Pharming met hun resultaten van het afgelopen jaar. Ook maken onder meer webwinkel Zalando, sportkledingfabrikant Adidas en maaltijdbezorgers Deliveroo en HelloFresh bekend hoe zij het afgelopen jaar hebben gepresteerd. Verder komt een nieuw inflatiecijfer uit de Verenigde Staten.

Bij de resultaten van Basic-Fit donderdag gaat de aandacht vooral uit naar hoeveel mensen naar de sportscholen gaan en prijsverhogingen die aan het begin van het jaar ingingen. De keten zei vorig jaar te rekenen op verdere klantengroei ondanks hogere prijzen. Basic-Fit, met een notering in de MidKap, verhoogde de prijzen omdat de keten zelf ook kampt met stijgende kosten. Pharming komt ook donderdag met resultaten.

Zalando komt een dag eerder met zijn cijfers. Dan wordt duidelijk of mensen vorig jaar minder kleding, schoenen en andere modeproducten hebben gekocht. In november zei de Duitse webwinkel somberder te zijn over de verkopen in de rest van het jaar, onder meer omdat de koopkracht van veel Europeanen was gedaald. Bij de resultaten van Adidas woensdag kijken beleggers ook naar de verkoop van sportschoenen uit de collectie van de meermaals in opspraak gekomen rapper Kanye ‘Ye’ West.

De Amerikaanse overheid komt dinsdag met een inflatiecijfer over februari. De inflatie speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Bij een afzwakkende inflatie heeft de centrale bank meer ruimte om de rente te verlagen.

Het Britse statistiekbureau meldt woensdag voorlopige cijfers van de groei van de economie in januari. De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt zei vorige week dat de economie dit jaar weer groeit met 0,8 procent, na de recessie van vorig jaar. Met de groeicijfers van het statistiekbureau wordt duidelijk of de economie van het Verenigd Koninkrijk in januari al is gegroeid.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, verloor vrijdag 0,8 procent op 861,96 punten. Dat kwam vooral door een koersval van ruim 16 procent van chiptoeleverancier Besi. Volgens sommige marktkenners had dat te maken met een artikel in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips die niet genoodzaakt zouden zijn om over te stappen naar nieuwere typen chipmachines.