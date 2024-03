Milieuactivisten protesteren bij Duitse fabriek Tesla

Na de brandstichting bij de grote Tesla-fabriek bij Berlijn vorige week, zijn honderden milieuactivisten zondagmiddag opnieuw de straat op gegaan uit protest tegen de producent van elektrische auto’s. Ze proberen te voorkomen dat de enorme fabriek verder gaat uitbreiden.

Ook buurtbewoners houden een demonstratie, maar uit solidariteit met Tesla. Zij zien de fabriek als een kans voor de toekomstige ontwikkeling van de gemeenschap.

De brandstichting en de stroomuitval werden opgeëist door een links-extremistische actiegroep met de naam Vulkangruppe. Tesla zou de aarde, grondstoffen, mensen en arbeidskracht opslokken. De minister van Binnenlandse Zaken noemde de brandstichting een ernstige misdaad.

Volgens het bedrijf loopt de schade in de honderden miljoenen. Met een lokale productie van 1300 tot 1400 Tesla Model Y’s per dag en een verkoopprijs van zo’n 45.000 euro zou het bedrijf door de problemen in de Duitse fabriek dagelijks zo’n 60 miljoen euro aan omzet mislopen, becijferde Bild eerder.

“Een aanval op Tesla is een aanval op ons”, zeiden organisatoren van een tegenactie. “De recente aanvallen zijn een bedreiging voor onze waarden, onze cohesie en onze gemeenschap”, aldus de buurtbewoners.

Dinsdag moest de productie stilgelegd worden in de fabriek na de brandstichting in een nabijgelegen elektriciteitsmast. Tesla denkt dat de werkzaamheden volgende week weer opgestart kunnen worden.