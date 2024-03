Kosten voor opladen auto verschillen fors per gemeente

Het opladen van een elektrische auto aan openbare laadpunten is in de ene gemeente fors duurder dan in de andere. Dat zegt vergelijkingssite Independer op basis van eigen onderzoek.

In de provincie Zeeland zijn automobilisten het slechtst af. Daar kost laden bij een publiek toegankelijk laadpunt gemiddeld 47 cent per kilowattuur. Dat is 30 procent hoger dan het gemiddelde in Nederland van 36 cent per kilowattuur. Snellaadpunten zijn uitgesloten van het onderzoek. Ook in de provincies Friesland, Utrecht, Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland liggen de kosten voor het opladen van een elektrische auto met 38 cent per kilowattuur hoger dan het Nederlandse gemiddelde.

Tussen gemeentes zijn de verschillen groot, oplopend tot bijna 40 cent per kilowattuur. Het duurst is laden in de gemeente Súdwest-Fryslân: daar kost het 63 cent per kilowattuur. Ook in het Zeeuwse Sluis en Terneuzen zijn de kosten hoger, gemiddeld 51 cent per kilowattuur. Daarna volgen Alphen-Chaam (Noord-Brabant), Hulst (Zeeland), Albrandswaard (Zuid-Holland), Hoeksche Waard (Zuid-Holland) en Zandvoort (Noord-Holland).

Automobilisten in Ameland (Friesland), Teylingen (Zuid-Holland) en Opsterland (Friesland) zijn het voordeligst uit. Zij betalen tussen de 24 en 27 cent per kilowattuur. Van de grote steden is het in Amsterdam en Den Haag ook relatief goedkoop laden. Automobilisten betalen daar gemiddeld 27 cent per kilowattuur.

Ook het type parkeerplaats speelt een rol in de kosten, volgens expert energie bij Independer Joris Kerkhof. “Uit de cijfers blijkt dat je in parkeergarages je auto gemiddeld goedkoper kunt opladen dan op straat”, legt hij uit. “Maar houd er rekening mee dat parkeerkosten in garages vaak iets hoger zijn dan die je op straat betaalt. Om te weten of je daadwerkelijk goedkoper uit bent als je in een parkeergarage oplaadt, moet je dus beide kosten tegen elkaar afwegen”, raadt hij elektrische automobilisten aan.