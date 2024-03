Chiptoeleverancier Besi wint weer in hogere AEX

Besi heeft de weg omhoog weer gevonden op de Amsterdamse beurs, nadat de chiptoeleverancier maandag en vrijdag flink aan beurswaarde had ingeleverd. Het aandeel steeg ruim 5 procent en eindigde daarmee bovenaan in de AEX. Ook chipbedrijven ASML en ASMI gingen omhoog, met plussen van respectievelijk 0,9 procent en 1,5 procent.

Besi kelderde voor het weekend ruim 15 procent door een ongunstig nieuwsbericht in de Koreaanse pers over makers van geheugenchips. Maandag volgde een adviesverlaging, waarop het chipbedrijf nog eens 9 procent omlaag ging. Desondanks is het aandeel nog altijd flink meer waard dan een jaar geleden.

De AEX-index noteerde aan het einde van de handelsdag 1 procent hoger op 860,97 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 906,63 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,2 procent bij

Beleggers verwerkten verder het Amerikaanse inflatiecijfer. Daaruit bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld vorige maand met 3,2 procent zijn gestegen vergeleken met een jaar eerder. Dat was meer dan economen hadden verwacht. In januari bedroeg de inflatie 3,1 procent. Op de beursvloeren wordt gehoopt dat de consumentenprijzen in de Verenigde Staten inmiddels voldoende zijn afgekoeld en de Federal Reserve de rente in de komende maanden kan gaan verlagen.

Shell steeg 0,8 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat het olie- en gasbedrijf overweegt om in een lager tempo de CO2-uitstoot terug te dringen dan eerder gepland. Naar verwachting presenteert het energieconcern deze week een vernieuwde klimaatstrategie.

In Frankfurt was autofabrikant Porsche (plus 9,4 procent) een opvallende winnaar. De producent van luxe sportauto’s waarschuwde voor druk op de winstgevendheid dit jaar, omdat het onzeker is of de vraag in China naar Porsches op peil blijft. Analisten van zakenbank Oddo wijzen erop dat er potentie is voor sterk herstel in 2025. Ook zei Porsche flexibel te zijn met zijn plannen voor elektrische auto’s en als dat nodig is weer meer aandacht aan verbrandingsmotoren te kunnen besteden.

De euro was 1,0917 dollar waard, tegen 1,0927 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie steeg 0,3 procent in prijs tot 78,19 dollar per vat. Een vat Brentolie kostte ook 0,3 procent meer op 82,46 dollar.