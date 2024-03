Musk brengt bezoek aan Duitse Tesla-fabriek na brandstichting

Elon Musk brengt woensdag een bezoek aan de Duitse Tesla-fabriek in Grünheide, waar vorige week na brandstichting in een hoogspanningsmast de stroom uitviel. Begin deze week is de fabriek weer aangesloten op het elektriciteitsnet.

De situatie is gespannen. Niet ver van de autofabriek protesteren milieuactivisten tegen Tesla. Zij zijn het niet eens met de plannen van het bedrijf om een bos te kappen voor uitbreiding van de fabriek in Grünheide. Het kamp is toegestaan tot vrijdag. De demonstranten zeggen niets met de aanslag te maken te hebben.

De verantwoordelijkheid voor de brand in de hoogspanningsmast is opgeëist door de extreemlinkse Vulkangruppe. Musk zei dat de daders “ofwel de domste ecostrijders ter wereld zijn of ze zijn marionetten van degenen die geen goede klimaatdoelen hebben”.