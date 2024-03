Softwareconcern Oracle flink hoger op Wall Street na resultaten

Oracle behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern profiteerde van de sterke vraag naar toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) en boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Vooral de cloudactiviteiten van het bedrijf lieten een stevige groei zien dankzij de sterke vraag naar AI-toepassingen. Het aandeel werd zo’n 11 procent hoger gezet.