Europarlement stemt in met terugdringen uitstoot in veehouderij

Het Europarlement heeft ingestemd met het terugdringen van de uitstoot van gevaarlijke gassen in onder meer de industriële veehouderij. De regels zijn na onderhandelingen met de EU-landen wel sterk afgezwakt in vergelijking met de aanvankelijke plannen.

Doel van de afspraken is milieuschade door industriële uitstoot te beperken. Afgesproken is nu onder meer dat veehouderijbedrijven met meer dan zevenhonderd varkens, meer dan 22.000 leghennen of meer dan 40.000 vleeskuikens moeten gaan voldoen aan Europese uitstootregels. Maar afspraken over de uitstoot van bedrijven met runderen en melkkoeien komen er pas in 2026, is overeengekomen. In het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie werden runderen wel in de nieuwe afspraken meegenomen.

Het Europees Parlement nam de wet aan met 393 stemmen voor en 179 stemmen tegen. De EU-landen moeten nog hun akkoord geven aan het compromis waaraan het Europarlement nu zijn goedkeuring heeft verleend.