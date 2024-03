Bloomberg: Shell overweegt uitstoot in lager tempo te verminderen

Shell overweegt in een lager tempo de eigen CO2-emissies terug te dringen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het olie- en gasconcern werkt aan een nieuwe versie van zijn klimaatplannen. Een team bij Shell kreeg het verzoek om verschillende opties te onderzoeken voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en ze aan de leiding te presenteren.

Shell zegt tegen Bloomberg ernaar uit te kijken om de nieuwe strategie te publiceren. Die verschijnt naar verwachting op donderdag.

Onder voormalig topman Ben van Beurden voerde Shell in 2020 een plan in om in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten. Het bedrijf krijgt geregeld kritiek op de eigen klimaatplannen, omdat het zou ontbreken aan concrete tussentijdse doelstellingen die in lijn zijn met het klimaatakkoord van Parijs.

Bij het tegengaan van de uitstoot richt Shell zich vooral op de CO2-intensiteit van zijn producten, dus de hoeveelheid broeikasgas die bijvoorbeeld per verkochte liter benzine vrijkomt. Zo’n drie jaar geleden beloofde Shell de CO2-intensiteit in 2030 met 20 procent te hebben teruggedrongen in vergelijking met 2016. In 2035 zou dat 45 procent moeten zijn.

Een van de kritiekpunten hierop is dat de doelen niet gaan over de absolute hoeveelheid CO2 die door Shell in de lucht komt. Dus ook bij een lagere intensiteit kan er nog altijd meer CO2 in de atmosfeer belanden.

Van Beurdens opvolger Wael Sawan benadrukte vorig jaar na zijn aantreden dat Shell vooral een waardevoller bedrijf voor beleggers moet worden. Daardoor moet ook bij groene projecten de winstgevendheid centraler komen te staan. Ook wil Shell de winning van fossiel gas uitbreiden.

Shell en andere Europese olie- en gasbedrijven hebben wat beurswaarde betreft een achterstand op Amerikaanse concurrenten als ExxonMobil. Onlangs maakte BP bekend meer olie en gas op te willen pompen dan eerder gepland, in de hoop dat gat te dichten.