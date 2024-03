Besi verliest opnieuw in licht lagere AEX

Besi stond woensdag opnieuw tussen de sterkste dalers in de AEX-index. De chiptoeleverancier wist een dag eerder nog deels te herstellen van zware koersverliezen op maandag en vrijdag. Het aandeel sloot de handelsdag uiteindelijk 0,7 procent lager af.

De AEX-index zakte 0,1 procent tot 860,33 punten. De MidKap kreeg er 0,4 procent bij en eindigde op 910,21 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt tikte gedurende de dag de hoogste stand ooit aan, van iets meer dan 18.000 punten. De beurs sloot uiteindelijk een fractie lager op 17.961,38 punten.

ArcelorMittal steeg 0,3 procent. Het staalconcern kondigde aan een belang van ruim 28 procent te hebben genomen in de Franse buizenfabrikant Vallourec voor zo’n 955 miljoen euro. Het belang werd gekocht van investeringsbedrijf Apollo Global Management. ArcelorMittal heeft afgesproken de komende zes maanden geen overnamebod te doen op de resterende aandelen Vallourec.

Chemicaliëndistributeur IMCD klom 0,6 procent dankzij een koopadvies door investeringsbank Berenberg. Investeringsbank AlphaValue/Baader schroefde daarnaast het beleggingsadvies voor informatieleverancier RELX op. Dat aandeel steeg een fractie.

In Madrid steeg Inditex 7,7 procent tot een nieuw recordniveau. Het Spaanse moederbedrijf van kledingwinkelketens als Zara behaalde afgelopen jaar zijn hoogste winst ooit. Dat komt vooral door gestegen verkopen en prijsverhogingen.

Adidas steeg 3,8 procent in Frankfurt. Het Duitse sportmerk leed vorig jaar voor het eerst in zeker dertig jaar een verlies. Dat kwam mede doordat de lucratieve samenwerking met rapper Kanye ‘Ye’ West werd gestopt na antisemitische uitspraken van West. Adidas-topman Bjørn Gulden heeft gezegd een nieuwe samenwerking met de rapper uit te sluiten.

Volkswagen daalde 5,9 procent in Frankfurt. Het autoconcern, met merken als Skoda, Porsche, Audi en Seat, voorziet een moeilijk jaar op de voor het bedrijf belangrijke Chinese markt. Volkswagen meldde bij de presentatie van de jaarresultaten bereid te zijn om marktaandeel in te leveren. In Europa en Noord-Amerika profiteerde het bedrijf wel, waardoor er onder de streep een nettojaarwinst van 18 miljard euro in de boeken ging.

De euro was 1,0944 dollar waard, tegen 1,0917 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 79,34 dollar. Brentolie werd 2,1 procent duurder op 83,64 dollar.