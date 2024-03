Omgevallen vastgoedinvesteerder Signa onderzocht om witwassen

Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium Signa Group van de Oostenrijkse zakenman René Benko zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt een woordvoerster van de openbaar aanklager in München aan persbureau dpa na berichtgeving van Bild am Sonntag.

Waarvan Signa precies wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Het onderzoek van justitie in München zit nog een vroege fase. Aanklagers in andere delen van Duitsland doen ook mee aan het onderzoek.

Bild am Sonntag schreef eerder dat het onderzoek in München gaat over geld dat Signa bij banken en financiers had opgehaald voor een bouwproject in het centrum van de Beierse stad. Dat geld zou vervolgens via een Luxemburgse onderneming naar het buitenland zijn overgemaakt.

De investeringsmaatschappij vroeg in november vorig jaar een vorm van uitstel van betaling aan. In de jaren daarvoor bouwde Benko juist aan een beleggingsportefeuille van 23 miljard euro, met daarin onder andere warenhuis Selfridges in Londen, het Chrysler Building in New York en winkelketen Galeria Karstadt Kaufhof. Door stijgende rentes en dalende waarderingen van commercieel vastgoed kwam Signa in de financiële problemen.

Afspraken met schuldeisers over de afwikkeling van de financiële problemen zijn lastig. Benko’s bedrijven vielen op financieel vlak namelijk niet onder één overkoepelende onderneming. De onderlinge verhoudingen van die bedrijven zijn daarbij vaak ondoorzichtig, waardoor het voor bewindvoerders moeilijk is overzicht te hebben.