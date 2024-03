Biden verzet zich tegen overname ‘icoon’ US Steel door Japanners

President Joe Biden is fel tegen de overname van het 123-jarige Amerikaanse staalconcern United States Steel Corp door de Japanse branchegenoot Nippon Steel. Hij verzet zich hier tegen, “ondanks het risico om een belangrijke bondgenoot tegen zich in het harnas te jagen”.

Eind vorig jaar deed Nippon een overnamebod op US Steel van 14,1 miljard dollar, omgerekend bijna 13 miljard euro. Daar kwam meteen kritiek op, onder meer van Democratische senatoren. Ook vakbonden reageerden woedend.

“US Steel is al meer dan een eeuw een iconisch Amerikaans staalbedrijf en het is van vitaal belang dat het een Amerikaans staalbedrijf blijft dat in eigen land wordt beheerd”, stelt Biden in een verklaring. “Het is belangrijk dat we sterke Amerikaanse staalbedrijven behouden die draaiend worden gehouden door Amerikaanse staalarbeiders. Ik heb onze staalarbeiders verteld dat ik ze steun”, aldus de president.

De grootste staalfabrikant van de Verenigde Staten, gevestigd in Pittsburgh, heeft meer dan 20.000 mensen in dienst. De Amerikaanse metaalvakbond drong er eerder op aan dat de autoriteiten de overname door de Japanners grondig zouden onderzoeken. De bond, United Steelworkers, twijfelde of de deal gunstig is voor de werknemers en de nationale veiligheidsbelangen van de VS.

Takahiro Mori, topman van Nippon Steel, zei eerder dat hij erop vertrouwt dat de toezichthouders de deal zullen goedkeuren, wijzend op de sterke relatie van Japan met de VS. Het aandeel US Steel ging woensdag in aanloop naar de verklaring van Biden al hard omlaag, met 13 procent. Naar verwachting daalt het aandeel donderdag bij de opening van Wall Street verder.