EU onderzoekt of AliExpress illegale producten verspreidt

De Europese Commissie heeft een onderzoek geopend naar de Chinese webwinkel AliExpress, die mogelijk illegale producten verspreidt. Het gaat dan bijvoorbeeld om nepmedicijnen of pornografisch materiaal. De commissie vroeg in november opheldering van AliExpress, over wat de webshop doet om de handel in illegale spullen te voorkomen.

De webwinkel, onderdeel van miljardenconcern Alibaba, moet sinds vorig jaar net als andere grote internetbedrijven aan strenge nieuwe EU-regels voldoen. Het gaat om de zogeheten Digital Services Act (DSA). Die moet gebruikers van onder meer Facebook, X, en dus ook Alibaba, beschermen tegen nepnieuws, haatberichten en ook oplichting en illegale koopwaar.

Als de bedrijven daartegen niet genoeg optreden, kunnen ze hoge boetes krijgen, die kunnen oplopen tot 6 procent van de wereldwijde omzet van de bedrijven. Alibaba heeft nog niet gereageerd op de onderzoeksaankondiging.