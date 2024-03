Industrieministers G7 eens over samenwerking bij AI

De industrieministers van de groep van zeven industrielanden, de G7, zijn het eens geworden over samenwerking bij regelgeving rond kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldde de Italiaanse industrieminister Adolfo Urso na een G7-top in Verona. Italië is dit jaar voorzitter van de G7, die verder bestaat uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Japan, Duitsland, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie doet ook mee, maar is geen lid van de groep.

Volgens Urso is er overeenstemming over het stroomlijnen van regels om zo de ontwikkelingen bij kunstmatige intelligentie te stimuleren. Ook moet meer worden samengewerkt bij investeringen in AI, waarbij ook middelgrote en kleinere bedrijven betrokken moeten worden. Italië heeft al gezegd vooral te willen kijken naar de impact van AI op onder meer werkgelegenheid en inkomensongelijkheid.

De ministers hebben verder ook afgesproken een werkgroep op te zetten om te kijken naar een vergroting van de computerchipproductie in de G7-landen. Urso stelt namelijk dat het belangrijk is dat strategische onafhankelijkheid moet worden bereikt als het gaat om halfgeleiders. Hij zei dat hierbij zal worden samengewerkt met de Europese Unie.

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) was aanwezig bij de top. Zij werkt namelijk ook aan digitalisering in de EU.