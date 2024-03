Stakingsdreiging bij Brits statistiekbureau over werken op kantoor

Meer dan duizend werknemers van het Britse nationale statistiekbureau dreigen het werk neer te leggen in een conflict over het verplicht werken op kantoor. Het Office for National Statistics (ONS) wil dat ze namelijk minstens twee dagen per week op kantoor zijn. Maar de ambtenarenvakbond PCS is het daar niet mee eens en zegt dat in de komende weken gestemd zal worden over een staking.

De statistici in ONS-kantoren in onder meer Edinburgh, Londen en Manchester mogen sinds de coronalockdowns thuis werken, maar nu wil het statistiekbureau verplichten dat personeel 40 procent van de werkweek weer op kantoor verschijnt. Dat is volgens het bureau namelijk goed voor onder meer de onderlinge samenwerking.

Vakbond PCS stelt echter dat veel mensen bij het ONS zijn komen werken omdat ze werd beloofd dat ze vanuit huis kunnen werken. Ook zijn werknemers volgens de bond al vaak geregeld op kantoor en is een verplichting daarom overbodig. De bond vreest dat werknemers daardoor in de knel kunnen komen met bijvoorbeeld de zorg voor kinderen.

Het bureau verzamelt net als het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over onder meer inflatie, arbeidsmarkt en economische groei. In totaal werken er 5300 mensen bij het ONS.