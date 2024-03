Optische ruimtetechnologie TNO nu ook commercieel

Onderzoeksinstituut TNO is een langjarige samenwerking aangegaan met het commerciële bedrijf FSO Instruments. Het bedrijf uit Delft gaat lasercommunicatietechnologie voor satellieten van TNO ontwikkelen tot commerciële producten, maakten de organisaties bekend.

De deal heeft een looptijd van twintig jaar. Daarbij krijgt FSO Instruments de wereldwijde rechten om de techniek van TNO te industrialiseren en commercialiseren. “Deze optische technologie maakt veel snellere en veiligere breedbandconnectiviteit mogelijk dan met momenteel gebruikte radiofrequenties”, staat in een gezamenlijke verklaring.

De overeenkomst zorgt ervoor dat Nederland en Europa meteen een sterkere positie krijgen in de snelgroeiende en zeer competitieve wereldwijde markt, aldus TNO. Het instituut ontwikkelt al tientallen jaren optische instrumenten voor gebruik in de ruimte, vooral voor astronomie en aardobservatie.

Door de groei in dataverbruik is lasercommunicatietechnologie in opkomst. “De wereldwijde vraag naar toepassingen en componenten voor laser satellietcommunicatie zal naar verwachting exponentieel groeien in de nabije toekomst”, voorzien de partijen.

FSO Instruments is een samenwerkingsovereenkomst tussen technologiebedrijf Demcon en het industriële concern VDL Groep. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige instrumenten voor onder meer laser satellietcommunicatie.

Deze techniek kan laserstralen vormen en deze over grote afstanden verzenden. De technologie biedt verbindingen tussen grondstations, satellieten, vliegtuigen en onbemande luchtvaartuigen. “Het kan honderd tot duizend keer sneller data versturen dan mogelijk is met de radiofrequenties die momenteel worden gebruikt voor wereldwijde communicatie”, stellen de organisaties.