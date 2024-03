EU denkt over voorrang voor wapenindustrie bij grondstoffentekort

De Europese Unie denkt erover de defensie-industrie voorrang te geven bij tekorten aan cruciale grondstoffen. Die kunnen bijvoorbeeld ontstaan als de EU in conflict raakt met China, dat bijna een monopolie heeft op meerdere belangrijke delfstoffen.

De EU wil haar ingedutte defensie-industrie oppoken nu ze weer tegenover Rusland staat. De unie vreest niet langer te kunnen rekenen op de vanzelfsprekende bescherming door de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is de verstandhouding met opkomende supermacht China, Ruslands voornaamste bondgenoot, verslechterd.

Europese wapenfabrikanten schalen echter niet zo snel op als de EU-landen wensen en verwachtten. De bedrijven zijn onzeker of ze hun producten ook op de lange termijn kunnen verkopen, vertrouwden ze volgens een hoge EU-bron voorzitter Charles Michel van de regeringsleiders van de lidstaten eerder deze week toe. Ze maken zich ook zorgen of de aanvoer van benodigde grondstoffen wel is verzekerd als handelsketens verstoord raken. Nu zouden ze in zo’n geval nog het nakijken hebben en niet-militaire sectoren moeten laten voorgaan, klaagden ze bij overleg met Michel in Brussel.

Michel stelt de zorgen van de industrie aan de orde op de EU-top van volgende week, zegt de ingewijde.