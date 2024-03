Transavia vreest veel duurdere tickets bij nachtsluiting Schiphol

Transavia vreest veel duurdere vliegtickets als het plan voor een nachtsluiting van Schiphol doorgaat. “We gaan dan toe naar een exclusieve samenleving, dat is waar Schiphol voor staat met dit plan. Vliegen is dan alleen voor de rijkeren weggelegd”, heeft topman Marcel de Nooijer gezegd in gesprek met De Telegraaf.

Volgens de luchtvaartbaas is het voor het optimaal benutten van de vloot van Transavia belangrijk dat vliegtuigen drie keer per dag heen en terug kunnen vliegen naar Zuid-Europa. Dat kan bij een nachtsluiting in het geding komen.

“Als we naar twee slagen per dag zouden gaan, verdubbelt de prijs van tickets, bijvoorbeeld van 300 naar 600 euro per retourticket. Dan is vliegen niet meer toegankelijk voor de gewone Nederlander”, geeft De Nooijer aan. “Dat betekent het eind van het huidige Transavia.”

Hij vreest ook andere problemen. “Bij een nachtsluiting moeten we bij vertraging uitwijken naar Brussel. Dan moeten de reizigers na hun mooie vakantie ’s nachts met een bus naar Nederland. Het heeft logistiek veel impact.”

Schiphol kwam vorig jaar al met zijn zogeheten achtpuntenplan. Daarin pleit de luchthaven onder meer voor een nachtsluiting en het weren van privéjets.

De Nooijer wil blijven benadrukken dat de nachtsluiting een slecht idee is, zegt hij tegen de krant. “Wij verwachten niet dat een gang naar de rechter nodig wordt, maar houden alle opties open. Ons huidige bedrijfsmodel is gebaseerd op die drie slagen en betaalbaar vliegen.”