AEX koerst af op hoger begin van week vol rentebesluiten

De AEX-index op het Damrak koerst maandag af op een licht hoger begin van de nieuwe beursweek. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de vele rentebesluiten die deze week op het programma staan. Zo nemen onder andere de Federal Reserve in de Verenigde Staten, de Bank of England en de Bank of Japan een beslissing over de rentes. In de VS en het Verenigd Koninkrijk zullen de rentetarieven waarschijnlijk onveranderd blijven. Wel hopen beleggers dat de Amerikaanse en Britse leenkosten later dit worden verlaagd.

De centrale bank in Japan maakt dinsdag zijn besluit bekend. Beleggers verwachten dat de Bank of Japan zijn belangrijkste rentetarief, dat nu nog negatief is, gaat verhogen van min 0,1 procent naar nul procent. Een verhoging zou een ommekeer betekenen na een decennialange periode waarin Japan met lage rentes en het opkopen van obligaties de inflatie vooral wil aanjagen. De Nikkei in Tokio was in aanloop naar het rentebesluit een uitblinker op de beurzen in Azië, met een plus van 2,7 procent.

De beurs in Sydney klom 0,1 procent. De Australische centrale bank, die dinsdag ook vergadert, zal naar verwachting de rente ongewijzigd laten. De beurzen in Hongkong en Shanghai wonnen 0,2 en 0,9 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Chinese winkelverkopen en de industriële productie in de eerste twee maanden van het jaar.

Op het Damrak zal Signify mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Britse bank Barclays schroefden het beleggingsadvies voor het verlichtingsbedrijf op. ForFarmers kondigde aan een nieuwe financiële directeur te hebben gevonden. Marloes Roetgerink zal op 1 juni die functie gaan vervullen bij het veevoerbedrijf. Zij volgt Roeland Tjebbes op, die eind 2023 vertrok. Zijn rol werd tijdelijk waargenomen door Hans Kerkhoven.

De Europese beurzen sloten vrijdag verdeeld. De AEX zakte 0,8 procent tot 851,78 punten. De beurs in Frankfurt bleef nagenoeg onveranderd. Parijs won een fractie en Londen ging 0,2 procent omlaag. Op Wall Street eindigde de Dow-Jonesindex 0,5 procent lager op 38.714,77 punten. De brede S&P 500-index verloor 0,7 procent en techgraadmeter Nasdaq zakte 1 procent.

De euro was 1,0889 dollar waard, tegen 1,0887 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 81,42 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 85,67 dollar per vat.