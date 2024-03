Vakbond FNV kondigt nieuwe staking aan bij chipmaker NXP

Werknemers van de Nederlandse chipmaker NXP gaan voor de tweede keer in een week tijd staken, kondigt vakbond FNV aan. Vanaf dinsdagochtend leggen werknemers 48 uur het werk neer omdat cao-onderhandelingen tussen de bond en NXP zijn vastgelopen.

Volgens FNV-bestuurder Bernard van Iren kunnen medewerkers van de chipmaker met hun huidige loon nauwelijks rondkomen. “NXP vergeet voor het gemak dat het personeel niet alleen uit hoogopgeleide, goedbetaalde werknemers bestaat. Er werken ook mensen in de fabrieken en die moeten rondkomen van heel wat minder salaris dan hun collega’s op kantoor.”

FNV eist onder meer een 9 procent hoger loon voor de ongeveer 3000 medewerkers van NXP in Nederland, als compensatie voor de gestegen inflatie. NXP wil voorlopig niet verder gaan dan 4 procent per jaar, zegt de bond. Volgens Van Iren zijn werknemers boos en gefrustreerd over het “magere” loonbod van de chipfabrikant. Zo’n 180 werknemers legden vorige week dinsdag volgens NXP al het werk neer. Toen staakte het personeel 24 uur in Nijmegen, waar het bedrijf een grote productielocatie heeft. FNV liet daarbij al weten dat er mogelijk meer stakingen zouden volgen.

Bij de vorige staking zei NXP dat die gevolgen kan hebben voor de investeringsplannen van het bedrijf in Nederland. “Nederland staat er niet goed op wat het vestigingsklimaat betreft en dit helpt daar niet bij”, herhaalt een woordvoerder van de chipfabrikant maandag. NXP heeft in Nederland meerdere locaties, het hoofdkantoor staat in Eindhoven.