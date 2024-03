Miljoenenschikking Uber met Australische taxichauffeurs

Taxidienst Uber heeft een schikking getroffen van 178 miljoen dollar, in een zaak die was aangespannen door duizenden taxichauffeurs tegen het Amerikaanse bedrijf. Zij hadden in 2019 een gezamenlijke klacht ingediend tegen Uber omdat ze flink inkomensverlies hadden geleden door de komst van de taxidienst naar Australië in 2012.

Uber zou namelijk chauffeurs hebben gebruikt die geen vergunning hadden. Volgens het advocatenkantoor van de ongeveer 8000 gedupeerde chauffeurs is het de op vier na hoogste schikking die ooit is getroffen in een zogenoemde class action-rechtszaak in Australië.

“Uber heeft zich met hand en tand verzet tegen de zaak, elke dag voor vijf jaar lang, om te proberen om onze groep niet tegemoet te komen met een vorm van remedie of compensatie voor hun verliezen. Maar na jaren na weigering is Uber dan toch gebogen”, zegt het advocatenkantoor.

Uber verklaarde nooit bewust de regels te hebben geschonden en zegt dat er op het niveau van de deelstaten in Australië al sinds 2018 wordt betaald aan compensatieregelingen. “Met de schikking van vandaag laten we deze juridische erfeniskwesties duidelijk achter ons”, aldus Uber.