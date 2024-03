Export eurozone neemt voor het eerst in zeven maanden toe

De export van de eurozone steeg in januari voor het eerst in ruim een half jaar, blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. De groei van ruim 1 procent is vooral te danken aan een toename van de uitvoer van chemische producten, machines en voertuigen. Hiervoor groeide de export voor het laatst in juni 2023, toen met 0,6 procent.

De goederen die in januari de grens van de eurozone overgingen, waren bij elkaar net geen 226 miljard euro waard. Daardoor ontstond er weer een overschot op de handelsbalans van de Europese Unie (EU) van ruim 6 miljard euro. In dezelfde maand een jaar eerder was dat nog een tekort van bijna 39 miljard euro.