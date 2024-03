Bloomberg: zonnepanelenmaker Longi schrapt tienduizenden banen

Het Chinese Longi Green Technology Energy, de grootste fabrikant van zonnepanelen ter wereld, gaat bijna een derde van zijn werknemers ontslaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het bedrijf, dat kampt met een hevige concurrentie en een aanbodoverschot op de markt voor zonnepanelen, wil daarmee zijn kosten verlagen. Bij Longi werken ongeveer 80.000 mensen.

De nieuwe stap duidt op een versnelling van de banenreductie bij Longi, dat in november al begon met het schrappen van duizenden banen, vooral bij managementtrainees en fabrieksmedewerkers. Het is niet bekend hoeveel mensen er bij de eerdere ontslagronde precies zijn vertrokken. Door de toenemende zorgen over de grote ontslagrondes onder het personeel heeft het in Xian gevestigde bedrijf eind vorig jaar een interne functie uitgeschakeld waarmee medewerkers het aantal personeelsleden konden zien.